Ucraina, Biden a Zelensky: possibile invasione russa a febbraio

Milano, 28 gen. (askanews) -Il presidente Usa Joe Biden ha detto all’omologo ucraino Volodymyr Zelensky che c’ una “distinta possibilità” che la Russia invada l’Ucraina a febbraio. Lo riferisce la Casa Bianca dopo il colloquio fra i due leader. “Il presidente lo ha detto pubblicamente e lo diciamo da mesi”, ha detto la portavoce del Consiglio nazionale per la sicurezza americano Emily Horne.

Nel corso del colloquio, Biden “ha confermato la disponibilità degli Stati Uniti insieme ai suoi alleati e partner a rispondere in modo deciso se la Russia invaderà ulteriormente l’Ucraina”, si legge in una dichiarazione della Casa Bianca.

Zelensky ha affermato che “sono stati discussi i recenti sforzi diplomatici per la riduzione dell’escalation e concordate iniziative congiunte per il futuro”.

Axios e Cnn, citando fonti anonime, affermano che i due leader non sono d’accordo sull’imminenza della minaccia. Alcuni esperti militari sostengono che la Russia potrebbe aspettare il disgelo in Ucraina per fare entrare sul terreno equipaggiamento pesante.