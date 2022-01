Ucraina, Biden annuncia un probabile movimento di truppe

Biden non esclude di muovere a breve alcune truppe, escludendo tuttavia l'impiego di militari in Ucraina.

La situazione in Ucraina sta divenendo sempre più complessa. Il presidente degli Stati uniti Joe Biden ha dichiarato: “Potremmo muovere alcune truppe a breve”. Il presidente Usa ha tuttavia escluso un impiego di militari in Ucraina. Biden ha rassicurato sulla crisi russo-ucraina: “Usa e alleati sono in sintonia”.

Ucraina, Biden ipotizza sanzioni personali per Putin

Joe Biden ha precisato che potrebbe ipotizzare eventuali sanzioni personali nei confronti del presidente russo Vladimir Putin nel caso in cui quest’ultimo decidesse di invadere l’Ucraina.

Ucraina, cosa ha in mente Biden

Joe Biden non ha escluso la possibilità di muovere alcune truppe, negando tuttavia un impiego diretto dei militari in Ucraina. Il presidente americano ha specificato che un’eventuale invasione dello stato in questione comporterebbe nei confronti della Russia “enormi conseguenze”.

Biden ha assicurato di avere “totale unanimità” con gli alleati europei.

Ucraina, non solo Biden: le dichiarazioni di Zelensky

Oltre a Joe Biden anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato importanti dichiarazioni. All’interno di un comunicato, Zelensky ha esplicato la sua “disponibilità alla diplomazia e negoziati per ridurre la tensione nell’est del Paese, controllato dalle milizie filorusse, con le truppe russe ammassate sui suoi confini”. Per Zelensky non ci sarebbero elementi che possano giustificare “allarmismo” al momento.