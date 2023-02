Ucraina: Biden, 'invasione Putin è un test epocale per il mondo...

Ucraina: Biden, 'invasione Putin è un test epocale per il mondo...

(Adnkronos) – L'invasione di Vladimir Putin dell'Ucraina è un "test epocale" per il mondo intero. Lo ha detto Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell'Unione, chiedendo un applauso all'ambasciatrice ucraina negli Usa, Oksana Markarova, che ha assistito al discorso seduta accanto alla first lady Jill Biden.

"L'invasione di Putin è un test epocale, un test per l'America e per il mondo", ha dettoil presidente descrivendo l'attacco russo all'Ucraina come un "assalto sanguinoso" che evoca le peggiori immagini della Seconda Guerra Mondiale.

"Insieme abbiamo fatto quello l'America fa sempre al meglio – ha continuato – abbiamo guidato, abbiamo unito la Nato e costruito una coalizione, ci siamo schierati contro l'aggressione di Putin e con il popolo ucraino".

Un impegno, ha sottolineato ancora Biden, assunto anche per la difesa degli interessi nazionali, per "mantenere la pace ed impedire che gli aggressori abbiano campo libero per minacciare la nostra sicurezza e prosperità". "Noi siamo uniti nel sostegno del vostro Paese" ha concluso Biden rivolgendosi alla diplomatica ucraina ed ai deputati e senatori, tra i quali c'e' un'animata minoranza di repubblicani contrari all'idea di continuare ad oltranza il sostegno a Kiev.

"Staremo al vostro fianco per tutto il tempo necessario", ha concluso il presidente.