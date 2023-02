Ucraina, Biden: la Nato è più unita che mai

Milano, 21 feb. (askanews) – “Lui (ndr: Putin) pensava che la NATO si sarebbe frantumata e divisa, invece la NATO è più unita e più unita che mai… che mai. Pensava di poter usare come arma l’energia e spezzare la vostra determinazione, la determinazione dell’Europa, invece stiamo lavorando insieme per porre fine alla dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili russi. Pensava che gli autocrati come lui fossero duri e i leader della democrazia morbidi, e poi ha incontrato la ferrea volontà dell’America e delle nazioni di tutto il mondo che rifiutano di accettare un mondo governato dalla paura e dalla forza”.

Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden, nel corso del suo discorso a Varsavia.