Ucraina, Biden minaccia Putin: se invadi stop a Nord Stream 2

Milano, 8 feb. (askanews) – Diplomazia divisa su due continenti, in tre bilaterali. Un solo obiettivo. Smorzare la crisi ucraina e fermare il pericoloso crescendo. Il presidente Joe Biden a Washington ha incontrato il nuovo leader tedesco Olaf Scholz e ha minacciato che il cruciale gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia alla Germania sarà bloccato se Mosca invaderà l’Ucraina. Il russo Vladimir Putin ha ribattuto che gli Stati Uniti e i loro alleati sono gli unici a parlare di invasione.

“Nessun ammassa 140.000 truppe al confine per prendere il te”, ha ribattuto Josep Borrell, capo della diplomazia Ue, sempre da Washington in un bilaterale con il collega Antony Blinken.

A Mosca Putin e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati per più di cinque ore. Bilaterale concluso con una cena a base di renna o storione. E Macron che va a Berlino, passando da Kiev, magari non con una soluzione, ma con l’investitura del mediatore.

“Il presidente Putin mi ha assicurato la sua disponibilità a impegnarsi e la sua volontà di mantenere questi equilibri di iniziativa, e in particolare per quanto riguarda la stabilità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. I prossimi giorni saranno decisivi e richiederanno ovviamente vivaci discussioni che continueremo insieme”.

Ma come ha fatto capire Macron chi crede nell’Europa deve saper lavorare con la Russia.

“Non c’è dubbio che per l’America la Germania sia un alleato incredibilmente affidabile e una delle principali potenze fisiche della NATO. In secondo luogo, l’idea che il Nord Stream 2 andrebbe avanti con un’invasione da parte dei russi semplicemente non può verificarsi”.

Per Putin comunque il vero tabu resta l’ingresso di Kiev nella Nato, ma alcune delle proposte di Macron potrebbero servire come base per una soluzione del conflitto nell’Ucraina orientale.

Allo stesso modo, Biden quando gli è stato chiesto se fosse rimasta una via d’uscita per la Russia nella situazione di stallo, ha detto: “La risposta è sì”.