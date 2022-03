Ucraina, Biden presto in Europa: “Grande sintonia con alleati”

Washington, 16 mar. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden sarà presto in Europa per incontrare di persona gli alleati della Nato e partecipare a un summit del Consiglio europeo “per discutere delle nostre comuni preoccupazioni sull’Ucraina inclusi gli sforzi transatlantici per imporre costi economici alla Russia, fornire sostegno umanitario a chi è colpito dalla violenza e affrontare altre sfide collegate al conflitto”. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

“L’obiettivo (del presidente Biden) è incontrare in prima persona, faccia a faccia i suoi interlocutori europei parlare con loro e valutare a che punto siamo in questo momento del conflitto seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia Finora siamo stati incredibilmente allineati, e non è per caso Il crede molto alla diplomazia faccia a faccia, e questa è un’opportunità di fare esattamente questo Per quanto riguarda un incontro con il presidente Zelensky, stiamo ancora finalizzando i dettagli del viaggio”

Psaki ha risposto alle domande dei giornalisti di Washington sulla possibilità di una no-fly zone nei cieli dell’Ucraina imposta dalla Nato, come hanno chiesto diversi esponenti del Congresso Usa, sia democratici che repubblicani, e come chiede da tempo Kiev.

“Sappiamo che ci sono richieste bipartisan (del Congresso Usa per una no-fly zone), ma qui abbiamo la responsabilità di valutare l’impatto sugli Stati Uniti e sulla nostra sicurezza nazionale. Una no-fly zone è escalatoria, e potrebbe portare a una guerra con la Russia, una superpotenza nucleare. Quanto alla fornitura di aerei da guerra i nostri esperti militari hanno valutato non solo il rischio ma anche se questo comporterebbe grandi benefici (per l’Ucraina). E hanno concluso di no”.