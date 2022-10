Ucraina, Biden: Putin in una posizione incredibilmente difficile

Roma, 20 ott. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin si trova in una “posizione incredibilmente difficle” in Ucraina, dato che non riesce a fare altro che brutalizzare i cittadini per spingerli ad arrendersi.

“Credo che Vladimir Putin si trovi in una posizione incredibilmente difficile, sembra che l’unico strumento a sua disposizione sia di brutalizzare i cittadini in Ucraina, i cittadini ucraini, cerca di di intimidirli per farli capitolare, non lo faranno”.