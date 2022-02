Ucraina, Biden: un attacco della Russia è ancora possibile

Washington, 15 feb. (askanews) – In un messaggio televisivo alla nazione, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che un attacco della Russia all’Ucraina è ancora possibile. Biden ha anche ribadito che gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato non rappresentano una minaccia per la Russia.

“Gli Stati Uniti sono pronti qualunque cosa accada. Siamo pronti con la diplomazia, a impegnarci discutere con le diplomazie russe e i nostri alleati e partner per migliorare a stabilità e la sicurezza in Europa nel suo insieme e siamo pronti a rispondere con decisione a un attacco russo all’Ucraina, che resta altamente possibile” ha detto Biden.

La notizia di un parziale ritiro delle forze russe dal confine ucraino non è stata ancora verificata dagli Usa, ha aggiunto.