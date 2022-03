Ucraina, Biden: vietiamo le importazioni di gas e petrolio russi

Milano, 8 mar. (askanews) – “Gli Stati Uniti stanno colpendo la principale arteria dell’economia russa, vietiamo tutte le importazioni di petrolio, gas e energia russi”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, concretizzando una ipotesi che si era fatta via via più plausibile negli ultimi giorni.

“La decisione di oggi non è a costo zero qui in casa”, “farò tutto il possibile per ridurre al minimo questo impatto”, ha aggiunto, “In coordinamento con i nostri partner, abbiamo già annunciato che rilasceremo 60 milioni di barili di petrolio dalle nostre riserve petrolifere congiunte.

La metà viene dagli Stati Uniti”.