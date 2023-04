Ucraina: bilaterale Meloni-premier Kiev a conferenza ricostruzione

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - E' in corso il bilaterale tra il premier Giorgia Meloni e il primo ministro dell'Ucraina Denys Shmyhal, al Palazzo dei Congressi dell'Eur dove si sta tenendo la Conferenza per la ricostruzione. Subito dopo il faccia a faccia, i due rilasceranno dichiarazion...

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – E' in corso il bilaterale tra il premier Giorgia Meloni e il primo ministro dell'Ucraina Denys Shmyhal, al Palazzo dei Congressi dell'Eur dove si sta tenendo la Conferenza per la ricostruzione. Subito dopo il faccia a faccia, i due rilasceranno dichiarazioni alla stampa per poi intervenire alla sessione plenaria della Conferenza.