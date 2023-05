Una tragedia ed una lettura colposa che arrivano dall’Ucraina e stavolta non dalla guerra: una bimba di 4 anni muore impiccandosi accidentalmente mentre gioca nei gonfiabili e secondo alcune accuse il personale di staff sarebbe stato distratto dai cellulari mentre la piccola annaspava con le corde al collo. Il dato è crudo ed orribile: a Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, una bambina di quattro anni è morta per soffocamento mentre giocava in un castello gonfiabile.

Bimba muore mentre gioca nei gonfiabili

E secondo quanto si legge tutto questo mentre tre membri dello staff erano “distratti dai loro smartphone”. Tutto sarebbe accaduto in un parco di divertimenti nella città ucraina lo scorso fine settimana. La bambina si chiamava Valeria e sarebbe stata trovata impigliata nelle corde della struttura dagli assistenti del castello gonfiabile. Poco prima era stata la madre Anna a chiedere allo staff di controllarla perché da tempo non sentiva le risate della figlia.

La testimonianza dell’amica di famiglia

Natalia Kuchynska, una amica di famiglia, ha spiegato ai media: “All’inizio la mamma aveva pensato che Valeria avesse perso conoscenza mentre giocava con il caldo e ha cercato di svegliarla”. La donna ha anche raccontato che un testimone ha chiamato un’ambulanza mentre altri visitatori del parco stavano spruzzando acqua sulla bambina, facendole la respirazione bocca a bocca ed eseguendo delle compressioni toraciche.