Un blindato russo spara contro un'auto civile uccidendo due persone anziane. È accaduto a Makarov, nella periferia ovest di Kiev.

Le atrocità della guerra in Ucraina arrivano spesso agli occhi del mondo grande ai social network. È li che migliaia di persone stanno testimoniando quanto si stia verificando a Kiev e in altre città del paese ed è sempre sui social che si gioca la battaglia della propaganda.

In un recente video postato dall’account Instagram KiyvOperativ, rilanciato in Italia da La Repubblica, si vede un blindato russo che spara ad un’auto civile in una strada della campagna intorno la capitale.

Blindato russo spara ad auto civile

Le immagini arrivano dalla periferia ad ovest di Kiev – dove le truppe russe avrebbero nelle ultime ore aumentato la pressione – e sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza di un negozio.

Nel video si vede il blindato che, senza alcun indugio, spara un colpo non appena accortosi della macchina che veniva dalla direzione opposta.

Blindato russo spara ad auto civile, morti due anziani

Stando a quanto riportato da Repubblica, a bordo dell’auto ci sarebbero state due persone anziane che sarebbero entrambe morte. Il mezzo militare, dopo aver sparato il colpo, è rimasto per qualche secondo fermo dinanzia alla macchina in fiamme, per poi girarsi e proseguire nella sua strada seguito da altri mezzi militari russi.

Ucraina, blindato russo spara ad auto civile

Ulteriori approfondimenti in merito al video hanno permesso di evidenziare che esso sia stato girato a Makariv, che è diventata in queste ore il perno intorno al quale i russi ruotano per poter colpire la capitale dell’Ucraina. Le immagini del video testimonierebbero anche lo stato di allerta massima e di pressione dei militari di Putin, spesso in questa guerra vittime di imboscate da parte degli Ucraini che difendono il proprio territorio.