Ucraina: Blinken lascia riunione Osce prima dell'arrivo di Lavrov

Skopje, 30 nov. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha lasciato la riunione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in corso a Skopje prima dell'arrivo del suo omologo russo Sergei Lavrov. Lo ha riferito Radio Free Europe - Radio Li...