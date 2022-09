Ucraina, Blinken: presto per giudicare, in Ucraina Russia è forte

Milano, 13 set. (askanews) – “È presto per giudicare come sta andando. I russi mantengono forze molto significative in Ucraina, oltre a

equipaggiamenti, armi e munizioni e continuano ad usarli in modo indiscriminato non solo contro l’esercito am anche contro i civili e le infrastrutture civili come abbiamo visto.” Così il segretario di Stato Usa Anthony Blinken, da Città del Messico, ha invitato alla prudenza nel valutare la controffensiva ucraina che sta respingendo i russi in diverse zone del Paese.