Ucraina: Blinken riceve Olena Zelenska e loda logia 'impegno per aiutare suo popolo'

Whashington, 19 lug. (Adnkronos) – Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha ricevuto la first lady ucraina Olena Zelenska a Washington. Lo ha comunicato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, aggiungendo che Blinken ha elogiato "il lavoro della first lady Zelenska nell'aiutare gli ucraini colpiti dalla guerra".

Ha ribadito inoltre "l'impegno globale e duraturo degli Stati Uniti a sostenere la vittoria dell'Ucraina nella guerra ingiusta e non provocata della Russia". Il segretario di Stato e la Zelenska hanno parlato degli immensi e crescenti costi umani dell'invasione su vasta scala della Russia e Blinken ha condannato fermamente "i brutali attacchi della Russia, che continuano a ferire e uccidere civili innocenti e a distruggere case, ospedali, scuole e altre infrastrutture civili, incluso un attacco del 14 luglio a Vinnytsya che ha ucciso tre bambini".

"Gli Stati Uniti continueranno a fornire assistenza per aiutare l'Ucraina a rispondere alle significative sfide economiche e umanitarie che deve affrontare – ha dichiarato Blinken – incluso il sostegno all'iniziativa della first lady sulla salute mentale per i cittadini colpiti dalla guerra. Gli Usa rimangono impegnati ad aiutare il popolo ucraino nella ripresa e nella ricostruzione dalla devastazione inflitta loro dalla guerra ingiusta del presidente Putin".

La moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà ricevuta oggi dalla first lady americana Jill Biden alla Casa Bianca.

E’ la seconda volta che le due first lady si incontrano, dopo la visita della moglie di Biden in Ucraina lo scorso maggio.