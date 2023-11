Ucraina: Boccia-Braga, 'Governo in Parlamento per chiarire accaduto'

Ucraina: Boccia-Braga, 'Governo in Parlamento per chiarire accaduto'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Poiché con il passare dei giorni le notizie intorno alla telefonata tra la premier Meloni e il sedicente presidente della Commissione dell’Unione africana si fanno più confuse, abbiamo chiesto al Governo di venire in Parlamento a chiarire l’accaduto". Lo affermano i capigruppo del Pd al Senato e alla Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga.

"In particolare -spiegano- i Gruppi del Partito democratico di Senato e Camera chiedono al Governo di sapere come è stato possibile superare il filtraggio diplomatico a tutela delle comunicazioni della presidente del Consiglio dei ministri; quanto realmente sia avvenuto in riferimento alla telefonata e infine quali siano le informazioni che hanno indotto il sottosegretario Fazzolari ad adombrare interventi di propagandisti russi. Purtroppo dietro la burla c’è una storia estremamente seria che va chiarita per la sicurezza del Paese, la sua credibilità internazionale, il suo futuro".