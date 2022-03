Ucraina: Boccia, 'non confondere popolo russo con follie Putin'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Vladimir Putin in questi anni si è sempre più trasformato in un despota spietato che continua a violare i diritti umani, a partire dalla sua stessa Russia. Le immagini che arrivano dall'Ucraina sono ogni giorno più terrificanti e pagherà il suo conto con la storia, come è accaduto a ogni despota.

L’importante in questa fase così drammatica è non confondere il popolo russo che subisce ogni giorno le sue follie con le sue azioni". LO afferma Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd.

"I russi -aggiunge- presto si ribelleranno. Le sanzioni imposte dalla Ue e dagli Usa stanno avendo i primi effetti e nei prossimi giorni saranno ancora più devastanti. Anche agli oligarchi il messaggio dell’Europa è netto: se non si ribellano, inizieranno a provare sulla loro pelle cosa significa avere contro tutto il mondo e sarà inevitabile togliergli tutto quello che hanno fuori dalla Russia.

Il loro patrimonio servirà sicuramente ad aiutare il popolo ucraino devastato da questa assurda e inutile guerra. L'Europa, come sempre accaduto nei momenti più drammatici, si è riscoperta ancora più unita, coesa e solidale. L'impegno per accogliere i rifugiati ucraini è massimo, sono nostri fratelli e sorelle europei. Il sentimento di solidarietà collettiva che si sta diffondendo nel mondo si trasformerà in scelte politiche naturali e va oltre la barbarie di Putin".

"Il popolo russo -ribadisce Boccia- non è Putin, è un grande popolo che non vuole questa folle guerra e presto sarà chiaro anche a Putin e al suo clan".