Roma, 11 apr (Adnkronos) – "Non possiamo non fare ogni cosa per evitare che guerra vada avanti. La pace si ottiene con la pace. Però ci troviamo nella condizione in cui un popolo intero si è trasformato in esercito. Anche se domani dicessimo arrendetevi, e non lo diremmo, sarebbe il popolo ucraino a non accettarlo".

Lo ha detto Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd, a radio Immagina parlando del conflitto ucraino.