Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Minacce, ultimatum, accuse, rimpallo di responsabilità. Non si può superare la crisi Ucraina-Russia con la propaganda: serve un dialogo serio, concreto, non di facciata. La diplomazia, da ambo le parti, sia uno strumento per la pace: il braccio di ferro porta solo alla guerra".

Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.