Ucraina: Boldrini, 'sarò a sit in ambasciata russa, M5S? Per pace dobbiamo esserci tutti'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Giovedì ci sarò, mi sembra un'iniziativa opportuna proprio perchè c'è un aggressore, che è Putin, è giusto andarlo a dire forte e chiaro davanti all'ambasciata russa". Così Laura Boldrini interpellata sul sit in di giovedì davanti all'ambasciata russa a Roma a cui il Pd ha aderito.

"Spero che sia partecipata a credo che ogni manifestazione per la pace che voglia mandare un messaggio di solidarietà al popolo ucraino e voglia sollecitare un'azione diplomatica di alto livello con l'obiettivo di un immediato cessate il fuoco e quindi la ripresa del dialogo, vada sostenuta", spiega all'Adnkronos.

Giuseppe Conte giorni fa ha lanciato la proposta di una manifestazione per la pace, lei auspica che i 5 Stelle aderiranno al sit in di giovedì? "Sulla pace non ci si può dividere, deve esserci unità di intenti poi magari possono esserci delle distinzioni su come arrivare alla pace, ma sull'obiettivo della pace ci dobbiamo essere tutti".