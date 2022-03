Ucraina, bombardamenti nel Lugansk: colpiti un ospedale e delle scuole

Il bilancio del bombardamenti nel Lugansk, in Ucraina, è di 4 morti.

Continuano i bombardamenti in Ucraina, stavolta è stato colpito il Lugansk. Il bilancio dell’attacco russo è tragico e si contano già delle vittime. Più strutture, tra cui un ospedale ed alcune scuole, sono state rase al suolo.

Lugansk colpita dai bombardamenti russi, continuano gli attacchi in Ucraina

La città attaccata è Rubezhnoye, nella regione del Lugansk. La tragica notizia dei bombardamenti è stata riportata dal Kyiv Independent, citando Serhiy Haidai, capo dell’amministrazione militare regionale del Lugansk su Telegram. Il numero delle vittime per ora ammonta a 4 persone. Le strutture distrutte sono un collegio per non vedenti, tre scuole, un ospedale ed alcune strutture militari.

Gli altri attacchi, Kiev è nel mirino della Russia

Le bombe sull’Ucraina continuano a cadere senza sosta ed i combattimenti si fanno sempre più intensi.

Nella notte tra il 14 marzo e il 15 marzo 2022, è stato bombardato l’aeroporto di Dnipro creando ingenti danni ma nessuna vittima. Anche a Kiev continuano a suonare le sirene. Una palazzina nel quartiere di Sviatochine è stata presa di mira dalle bombe dei russi, che hanno causato la morte di 2 residenti. Sempre a Kiev, è stata danneggiata anche la facciata della stazione centrale della metropolitana. Fortunatamente non ci sono state vittime