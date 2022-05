Ucraina, bombardamenti sull’Azovstal a Mariupol nel video russo

Milano, 5 mag. (askanews) – Un video russo pubblicato dalle autorità della Repubblica autoproclamata del Donetsk mostra pesanti bombardamenti sulla acciaieria Azovstal a Mariupol, dove gli ultimi battaglioni dell’esercito ucraino stanno resistendo all’attacco russo in corso da giorni. Non è possibile verificare la data esatta in cui sono state girate le immagini.

Le autorità ucraine sul posto hanno denunciato l’intensificarsi dei combattimenti, “è l’inferno in terra”, ha detto Petro Andriushchenko, un consigliere del sindaco di Mariupol.

Da oggi sarebbero dovuti partire 3 giorni di tregua per permettere di completare l’allontanamento di tutti i civili da Mariupol.