Ucraina, Bonaccini: più diplomazia per una pace giusta

Milano, 5 nov. (askanews) – “Dobbiamo dopo tanti mesi pretendere di più dall’azione diplomatica che cerchi di arrivare a una pace giusta, non una qualsiasi”. Lo ha detto Stefano Bonaccini durante il corteo per la Pace a Roma.

A una domanda sul Pd invece ha risposto che i tempi per il Congresso sono “troppo lunghi”. “Le persone che incontriamo o che ci votano non capiscono come la poltica possa avere in una epoca come questa tempi di mesi per eleggere un nuovo gruppo dirigente”.