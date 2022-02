Ucraina, Bonafè (Pd): non può essere la forza a definire confini

Roma, 23 feb. (askanews) – Sull’Ucraina “io le posso dire la posizione del Partito democratico, che è una posizione molto determinata e molto ferma: noi siamo perché si provi fino in fondo la strada del dialogo, si tengano aperte le porte del dialogo e si trovi una soluzione diplomatica a questa crisi. E’ assolutamente evidente, però, che non possiamo accettare questo atto di forza da parte di Putin e non possiamo nemmeno accettare che sia la forza a definire quelli che sono i confini fra gli Stati e quindi noi stiamo lavorando insieme all’Unione europea per definire questo schema di sanzioni, di misure, contro la Russia di Putin”.

Lo ha detto l’europarlamentare del Pd Simona Bonafè, interpellata dai cronisti sulla questione dell’Ucraina all’uscita di Montecitorio.