Ucraina: Bonelli, 'Calenda sembra Moretti in Ecce Bombo'

Roma, 5 nov (Adnkronos) – "Calenda sembra il personaggio del film Ecce Bombo di Nanni Moretti: mi si vede di più se vengo o no? Ecco questo è il 'personaggio' Carlo Calenda, che non riesce ad uscire dal suo ruolo e organizza contro manifestazioni a Milano solo per farsi aumentare la sua visibilità".

Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della manifestazione per la pace.

"Le decine e decine di migliaia di persone che sono a Roma non sono certo filo putiniane ma vogliono portare i grandi Stati a un tavolo di trattative. Noi eravamo quelli che protestavano contro la Russia per i Massacri di Aleppo e Grozny quando altri stavano in silenzio -spiega Bonelli-.

E l' appello è rivolto alla Cina, India, Turchia, Stati Uniti e Europa che devono arrivare a un tavolo di negoziato per il cessate il fuoco, rispettando la democrazia e i confini dell'Ucraina. Dobbiamo evitare il conflitto nucleare".