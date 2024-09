Ucraina: Bonelli-Fratoianni, 'voto Ue svolta pericolosa e preoccupante'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Con il voto del Parlamento Europeo che chiede la revoca alle restrizioni per l’uso delle armi occidentali in territorio russo siamo ad una svolta preoccupante e pericolosa. E’ una follia che porterà all’ escalation della guerra fuori dai con...

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Con il voto del Parlamento Europeo che chiede la revoca alle restrizioni per l’uso delle armi occidentali in territorio russo siamo ad una svolta preoccupante e pericolosa. E’ una follia che porterà all’ escalation della guerra fuori dai confini attuali. Dall’inizio della criminale invasione dell’Ucraina da parte della Russia la strategia fondata solo sull’invio di armi ha progressivamente cancellato ogni prospettiva di pace e messo da parte la diplomazia come strumento per risolvere il conflitto". Così Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli deputati di Verdi e Sinistra.

"Fermare l’escalation è ogni giorno più urgente. Come se tutto questo non bastasse arrivano le deliranti parole di Stoltenberg che chiede di superare il già folle obbiettivo del 2% sul PIL per la spesa militare. Come AVS continueremo a batterci in Europa e in Italia contro questa follia che rischia di portare la guerra anche in Europa".