Ucraina: Bonino, 'domani Più Europa davanti a ambasciata russa'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Non so più quante volte ci siamo ritrovati a fianco degli ucraini a Castro Pretorio a manifestare davanti all'Ambasciata della Federazione russa. E domani, ancora una volta, ci ritroveremo lì con Più Europa, dalle 18.30, a fianco degli amici della comunità ucraina, a sostegno della manifestazione per la pace organizzata da Mean e molte altre associazioni, come Base Italia, per ribadire l'importanza dell'azione italiana ed europea con ogni mezzo contro l'aggressione russa di Putin".

così Emma Bonino sui social.

"È importante continuare con forza ad opporsi all'occupazione russa, perché l'unica strada per la pace è il ritiro dell'esercito russo con il ripristino dei confini alla situazione precedente al 2014, come riconosciuto dalla comunità internazionale. Diamo forza e sostegno agli ucraini. Slava Ukraïni!”.