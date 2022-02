Ucraina: Borghi (Pd), 'mozione unitaria? Auspicio è massima unità Parlamento'**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Sulle tecnicalità d'aula lavoreranno i capigruppo. Di certo l'auspicio che noi facciamo in sede politica è quello che martedì ci sia la massima unità del Parlamento". Così Enrico Borghi del Pd all'Adnkronos in merito alla proposta di mozione unitaria avanzata da Fdi in vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi sull'Ucraina martedì in Parlamento.

