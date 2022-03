Ucraina, Borrell: dobbiamo aspettarci 5 milioni di profughi

Milano, 7 mar. (askanews) – L’Europa deve prepararsi ad accogliere 5 milioni di persone in fuga dall’Ucraina. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

“Dobbiamo avere una visione più politica del nostri aiuto per garantire che la comunità internazionale prima di tutto condanni l’azione della Russia, istituisca una coalizione per aiutare i rifugiati ucraini”, ha detto. “L’Afghanistan non è un buon esempio perché non abbiamo ricevuto 5 milioni di afgani in Europa in questo caso, dobbiamo prepararci a ricevere circa 5 milioni di persone”.