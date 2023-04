Ucraina: Borrell, 'posizione ambasciatore Cina a Parigi non è quella di Pechino, buona notizia'

Ucraina: Borrell, 'posizione ambasciatore Cina a Parigi non è que...

Ucraina: Borrell, 'posizione ambasciatore Cina a Parigi non è que...

Ucraina: Borrell, 'posizione ambasciatore Cina a Parigi non è que...

Bruxelles, 24 apr. - (Adnkronos) - Il fatto che le posizioni espresse dall'ambasciatore della Cina in Francia "non" rappresentino la "posizione ufficiale" della Cina sulla sovranità dei Paesi nati dal collasso dell'Urss è "una buona notizia". Lo ...

Bruxelles, 24 apr. – (Adnkronos) – Il fatto che le posizioni espresse dall'ambasciatore della Cina in Francia "non" rappresentino la "posizione ufficiale" della Cina sulla sovranità dei Paesi nati dal collasso dell'Urss è "una buona notizia". Lo sottolinea l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, in conferenza stampa a Lussemburgo.