Ucraina, Borrell (Ue): sanzioni a Russia faranno male, molto male

Roma, 22 feb. (askanews) – “Questo pacchetto di sanzioni approvato all’unanimità dagli Stati membri farà male alla Russia, molto male. E le applicheremo in forte coordinamento con i nostri alleati, Usa, Gran Bretagna e Canada, con cui in queste ore sono stato in stretto contatto. Cosa c’è nel pacchetto? Oggi abbiamo deciso che i 351 membri della Duma, che hanno votato questa violazione del diritto internazionale e della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, saranno inseriti nella lista delle sanzioni”: lo ha affermato l’Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell’Ue Josep Borrell, riferendosi ai parlamentari che hanno votato a favore del riconoscimento delle regioni separatiste del Donbass, nel sud-est dell’Ucraina.