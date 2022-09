Ucraina: Borsa Mosca soffre ancora dopo discorso Putin, principali titoli fino a -10%

Roma, 21 set. – (Adnkronos) – Nuova seduta di forti ribassi per la Borsa di Mosca dopo il discorso del presidente russo Vladimir Putin che ha annunciato la mobilitazione parziale e si è impegnato a sostenere i referendum per l'annessione di alcune regioni ucraine.

Se ieri l'indice principale Moex, aveva chiuso a -8,8%, nella peggiore seduta dall'attacco a Kiev, oggi ha aperto in picchiata arrivando a sfiorare -10% e quota 2000 punti per poi recuperare parzialmente: al momento l'indice è intorno a -2%, a 2180 punti. Ma per alcuni titoli il calo è più forte: il sito Yandex è arrivato a perdere quasi il 14% mentre Lukoil è scesa fino a -10,50 e Gazprom fino a -9,60%.

Male anche i titoli bancari.