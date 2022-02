Ucraina: bozza dl, '10mln per sicurezza personale italiano ambasciata e consolati'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Dieci milioni in più per la sicurezza del personale italiano impiegato in Ucraina, nell'ambasciata e negli uffici consolari. E' quanto prevede l'articolo 4 del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri, approvato nella riunione conclusa da pochi minuti a Palazzo Chigi.

"Per il potenziamento della protezione degli uffici all’estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici – si legge nella bozza visionata dall'Adnkronos – la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2022. Nei limiti dell’importo di cui al primo periodo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l’alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare".