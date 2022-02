Ucraina: bozza dl, invio mezzi militari fino a 31/12, elenchi in decreti ministeri

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Invio di mezzi e materiali militari a Kiev potrà avvenire fino a fine anno. E' quanto prevede la bozza del dl approvato in Cdm. "Fino al 31 dicembre 2022, previa risoluzione delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n.

185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative", si legge nel dl.

Gli elenchi, uno o più secondo le esigenze, verranno definiti nel tempo con decreti ministeriali ad hoc. "Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze – si legge infatti nella bozza – sono definiti l’elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile".