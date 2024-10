Ucraina: bozza risoluzione maggioranza, sostegno anche militare finché necessario

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Il governo si impegni a "continuare ad assicurare all'Ucraina il sostegno nelle sue diverse dimensioni - politico-diplomatica, economico-finanziaria, militare e umanitaria - per tutto il tempo necessario"; e a "proseguire, con il più ampio coinv...

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – Il governo si impegni a "continuare ad assicurare all'Ucraina il sostegno nelle sue diverse dimensioni – politico-diplomatica, economico-finanziaria, militare e umanitaria – per tutto il tempo necessario"; e a "proseguire, con il più ampio coinvolgimento della comunità internazionale, ogni sforzo diplomatico per giungere alla realizzazione della Formula di Pace basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Nessuna iniziativa potrà essere presa senza l'Ucraina". Lo chiedono i gruppi del centrodestra nella bozza della risoluzione di maggioranza, alla vigilia delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo di Bruxelles.

I gruppi chiedono inoltre all'esecutivo di "lavorare per l'attuazione delle decisioni prese al Vertice G7 dello scorso giugno, inclusa quella relativa a rafforzare il sostegno finanziario a Kiev attraverso l'impiego delle risorse derivanti dai profitti straordinari dei beni congelati russi, in coerenza con il quadro giuridico europeo".