Ucraina, Bper Banca devolve 1 mln in favore di Croce Rossa Italiana

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Si è conclusa nei giorni scorsi la raccolta fondi del progetto “Uniti per l’Ucraina”, con cui il Gruppo Bper Banca ha devoluto un milione di euro a favore di Croce Rossa Italiana per le attività di assistenza e sostegno alla popolazione ucraina.

La somma, raccolta grazie alla sensibilità dei dipendenti di Bper Banca e Banco di Sardegna e al contributo offerto dagli amministratori dei due Istituti, è stata poi raddoppiata dalla Banca, in accordo con la Presidenza.

Bper Banca ha inoltre messo a disposizione delle autorità locali alcuni immobili di proprietà nelle province di Modena e Ferrara, destinati all’alloggio temporaneo dei profughi, mentre nel Polo scolastico aziendale, che comprende un asilo nido e una scuola d’infanzia, è stata ampliata la disponibilità di posti per accogliere bambini dalle zone di guerra.

Oltre a queste iniziative è attiva la campagna di solidarietà "Emergenza Ucraina", che consente anche ai clienti di aiutare la raccolta fondi per la Croce Rossa. Sono stati già donati oltre 400 mila euro. Quanto all’attività bancaria specifica, è stato deciso l’azzeramento delle commissioni di tutti i bonifici verso l’Ucraina, inclusi quelli disposti dalle imprese. Il Contact Center di Bper Banca, infine, ha offerto un’assistenza di supporto e ascolto a oltre 4000 clienti ucraini.

"Vorrei ringraziare il personale e i consiglieri del Gruppo Bper Banca – sottolinea la presidente Flavia Mazzarella commentando i risultati dalle iniziative di solidarietà messe in campo dall'Istituto -, perché hanno dimostrato anche in questa situazione drammatica di saper essere vicini alle persone che soffrono. Ci siamo mossi in un’unica direzione, quella della solidarietà, per testimoniare concretamente la nostra presenza a fianco della popolazione ucraina e per sostenere quanto i volontari di Croce Rossa Italiana stanno facendo a supporto dei civili colpiti dal conflitto".