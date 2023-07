Ucraina: Brasilia, 'diversi Paesi desiderano aderire a nostra iniziativa di pace'

Brasilia, 17 lug. (Adnkronos) – Diversi Paesi hanno espresso il desiderio di aderire all'iniziativa di pace del presidente del Brasile. Lo ha detto il ministro degli Esteri Mauro Vieira in un'intervista a Ria Novosti, precisando che "diversi Paesi sono pronti a unirsi a questo sforzo e un esempio è l'annunciata iniziativa dei quelli africani per stabilire un dialogo con le parti in conflitto. Ci vorrà del tempo, ma questo è ciò che porterà alla pace che cerchiamo".

"Il numero di Paesi che vogliono unirsi a tali sforzi sta crescendo", ha aggiunto il ministro. "Per quanto riguarda il conflitto ucraino, il governo brasiliano mantiene la posizione più volte espressa dal presidente: non inviare armi". Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva alla fine di febbraio aveva invitato i Paesi non coinvolti nel conflitto in Ucraina ad assumersi la responsabilità di portare avanti i negoziati per una soluzione. Inoltre, aveva suggerito di creare un formato simile al G20 per discutere la situazione.