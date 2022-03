Ucraina, Brignano: Far ridere in questi tempi? Credo abbia senso

Roma, 14 mar. (askanews) – A “Da Noi… a Ruota Libera” di Francesca Fialdini su Rai1, Enrico Brignano riflette se sia giusto o meno continuare a intrattenere il pubblico nonostante la Guerra in Ucraina: “Le immagini che ci arrivano dai telegiornali non sono confortanti, anzi… e allora tante volte mi chiedo se abbia senso salire su un palcoscenico di questi tempi per portare un po’ di leggerezza”.

Il comico romano – che dal 14 al 20 marzo sarà all’Auditorium Conciliazione a Roma con il suo show “Un’ora solo vi vorrei” – aggiunge: “Credo di sì perché leggerezza non è superficialità, ma può essere un attimo di respiro tra un tg e l altro, tra un massacro e l’altro.

Serve anche per riflettere su chi siamo, su quanta memoria perdiamo… Abbiamo la memoria di un pesce rosso, la storia si ripete sempre e con ancora più violenza”.

Con “Un’ora sola vi vorrei”, Brignano torna in scena con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, lo showman passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.