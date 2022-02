Ucraina, brucia una casa nel Donbass devastata dai bombardamenti

Kiev, 23 feb. (askanews) – I pompieri lavorano per spegnere le fiamme di una casa che ha preso fuoco per i bombardamenti nella regione di Lugansk, sul lato del confine controllato dal governo ucraino. L’area è instabile, incuneata tra i territori dell’Ucraina dell’Est controllati dal governo e la zona che i ribelli vogliono come repubblica separatista, riconosciuta dal presidente russo Vladimir Putin tra le crescenti tensioni tra Russia, Ucraina e Occidente.