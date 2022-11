Ucraina: Budapest, 'dichiarazioni Zelensky irresponsabili'

Budapest, 16 nov. (Adnkronos) - "In una situazione del genere, i leader mondiali parlano in modo responsabile". Lo ha detto ai giornalisti Gergely Gulyas, capo dello staff del primo ministro ungherese Viktor Orban, riferendosi alle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha a...

Budapest, 16 nov.

(Adnkronos) – "In una situazione del genere, i leader mondiali parlano in modo responsabile". Lo ha detto ai giornalisti Gergely Gulyas, capo dello staff del primo ministro ungherese Viktor Orban, riferendosi alle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha affermato che il missile che ha colpito la Polonia orientale non è assolutamente ucraino.

"Il presidente ucraino, accusando subito i russi, ha sbagliato, è un cattivo esempio", ha detto Gulyas, lodando invece l'atteggiamento prudente di Polonia e Stati Uniti.