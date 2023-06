Ucraina: Budapest, 'no ingresso in Ue, risolva problema minoranza Transcarpazia'

Ucraina: Budapest, 'no ingresso in Ue, risolva problema minoranza Transc...

Ucraina: Budapest, 'no ingresso in Ue, risolva problema minoranza Transc...

Budapest, 26 giu. (Adnkronos) - Budapest non sosterrà la richiesta dell'Ucraina di aderire all'Unione Europea fino a quando Kiev non soddisferà i requisiti relativi alla situazione della minoranza ungherese in Transcarpazia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ungherese ...

Budapest, 26 giu. (Adnkronos) – Budapest non sosterrà la richiesta dell'Ucraina di aderire all'Unione Europea fino a quando Kiev non soddisferà i requisiti relativi alla situazione della minoranza ungherese in Transcarpazia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto.

"Il rapporto della Commissione di Venezia afferma chiaramente che l'Ucraina non sta attualmente rispettando i requisiti europei per il rispetto dei diritti delle minoranze nazionali – ha detto il ministro – Dal 1 settembre, le scuole delle minoranze non potranno più funzionare come prima. Gli ucraini affermano che la decisione è stata rinviata, questa non è altro che propaganda".