Ucraina: Budapest, 'sanzioni a Mosca fallimento totale'

Budapest, 27 set. (Adnkronos) - L’Ungheria ritiene che la politica di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia non sia altro che un fallimento. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Peter Szijjarto. "La nostra posizione è chiarissima per quanto riguarda le sanzioni. C...

Budapest, 27 set. (Adnkronos) – L’Ungheria ritiene che la politica di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia non sia altro che un fallimento. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Peter Szijjarto. "La nostra posizione è chiarissima per quanto riguarda le sanzioni. Consideriamo la politica delle sanzioni dell'Unione europea un fallimento totale", ha detto alla Tass a margine dell'Assemblea generale dell'Onu.

Secondo Szijjarto, le misure restrittive dell'Ue contro Mosca non hanno in alcun modo aiutato a raggiungere l'obiettivo prefissato di avvicinare la soluzione del conflitto in Ucraina, e hanno anche causato più danni all'economia dei paesi europei che alla Russia. "È ovvio che abbiamo sofferto per un'inflazione alle stelle. Abbiamo sofferto per il rapido aumento dei prezzi dell'energia. Entrambi sono stati la conseguenza del regime sanzionatorio", ha sottolineato.

Inoltre, il ministro degli Esteri ungherese ha sottolineato che i principali paesi e aziende occidentali stanno semplicemente aggirando le sanzioni anti-russe imposte. "Quindi è ipocrita, insensato e ha fallito. Questa è la mia breve opinione sulla politica delle sanzioni", ha concluso.