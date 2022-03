La guerra ha i suoi costi, ma anche i suoi guadagni. A beneficiarne sono soprattutto i produttori di armi: in che modo ne traggono profitti.

Sostenere i costi per una guerra non è mai semplice, eppure c’è chi come i produttori di armi ne stanno traendo profitti. Basti pensare che, l’Alto rappresentate dell’Unione Europea per la Politica Estera Josep Borrell ha annunciato in conferenza stampa “450 milioni di euro per l’acquisto di armi letali e 50 milioni per materiale non letale”, senza contare la Polonia che offrirà in supporto a Kiev un hub logistico.

Per ciò che riguarda l’Italia, si parla di un importo stanziato di 12 milioni di euro. Cifre dunque certamente non da poco che hanno fatto impennare “positivamente” la curva dei grafici.

Ucraina, qual è il guadagno dei produttori di armi

Ma chi sono e soprattutto quanto guadagnano i produttori di armi dal conflitto? Stando ad un grafico condiviso dal fisico Giorgio Sestili su Twitter, tra le società che spiccano e che, nell’ultimo periodo sono cresciuti maggiormente da questo punto vista, troviamo la nostra Leonardo Finmeccanica che ha registrato un aumento del 27,15%. In cima alla lista troviamo invece la Rheinmetal AG con la curva che è cresciuta addirittura del 42.86%.

Non possiamo nemmeno dimenticare che sono diverse le imprese belliche statunitensi nella lista.

Il ministro della difesa Guerini: “Chi voleva dividerci è rimasto deluso”

Nel frattempo il ministro della difesa Lorenzo Guerini nel corso della videoconferenza con gli altri ministri della Difesa dell’Unione ha affermato: “Anche l’Italia, nell’ambito delle decisioni assunte dall’Unione Europea e dopo i previsti passaggi istituzionali nazionali, invierà sistemi d’arma ed altri equipaggiamenti militari in favore delle Forze Armate ucraine.

Una risposta importante che da il segno della concreta solidarietà all’Ucraina”.

Il Governatore della Liguria Giovanni Toti sui propri canali social aveva invece scritto: “L’Italia è un grandissimo produttore di armi offensive: fucili, blindati, cannoni, missili, elicotteri che esportiamo in tutto il mondo. Io penso che oggi dovremmo darle subito e gratuitamente ai militari ucraini che difendono il loro Paese dall’invasione russa. E credo che dovremmo dirlo subito, perché questo rafforzerà anche la possibilità di arrivare a un “cessate il fuoco” nei colloqui di domani in Bielorussia”.