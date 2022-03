Ucraina: Calderoli, da Blog su Raitre offesa a Zelensky'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Stasera su Rai3 nella trasmissione Blog passa un vecchio filmato di un giovane Zelensky seduto sulla tazza del water, durante un suo sketch quando faceva il comico. Che il servizio radiotelevisivo pubblico italiano, in questi giorni, con la tragedia che si sta consumando in Ucraina, si permetta di trasmettere spezzoni -in cui l’attuale Presidente ucraino viene mostrato nella sua precedente veste di attore comico, con gag riconducibili ad un passato ormai lontano, addirittura riprendendolo seduto sul water- è un’offesa alla figura di questo eroico Presidente, che sta lottando anche a costo della sua vita per difendere la libertà del suo popolo".

Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"Queste immagini, in questo momento, offendono il popolo ucraino e tutto il mondo civile che si è schierato a loro sostegno, dando l’idea di voler sostenere la propaganda degli aggressori. Dopo le odiose esternazioni di alcuni volti noti dipendenti Rai, riconducibili a quella testata, questa ennesima offesa, che addirittura definirei una bestemmia, nei confronti degli ucraini e delle ucraine. Questa -conclude Calderoli- è una vergogna.

Mi auguro che la commissione di vigilanza Rai dia un seguito a questo episodio e che vada in fondo, perché a tutto c’è un limite".