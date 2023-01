Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Io mi sono un po' stancato di questa discussione per cui mandare le armi per difendersi equivale a boicottare la pace. No, equivale a non accettare la resa degli ucraini". Così Carlo Calenda a Tagadà su la7. "Conte dice 'voglio bene...

(Adnkronos) – "Io mi sono un po' stancato di questa discussione per cui mandare le armi per difendersi equivale a boicottare la pace. No, equivale a non accettare la resa degli ucraini". Così Carlo Calenda a Tagadà su la7.

"Conte dice 'voglio bene alla mamma, ci vuole la pace nel mondo'. Ma non risponde mai sul 'come'. E' un po' come Miss Universo che quando le chiedono quale sia il suo desiderio, risponde 'la pace nel mondo'".