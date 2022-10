Ucraina, Calenda: manifestazione a Milano vs Conte in piazza

Roma, 11 ott. (askanews) – “Organizzeremo una grande manifestazione a Milano” se il presidente M5S “Conte porterà in piazza le persone che sono a favore della resa degli ucraini e quindi non della pace”. E questo avverrà nella stessa giornata.

Così il leader di Azione Carlo Calenda, in Senato per l’accreditamento come neo-senatore.

“Se tu voti contro l’invio delle armi e contemporaneamente chiedi la pace stai chiedendo la resa – ha detto Calenda – noi siamo per il supporto agli ucraini e contemporaneamente per l’apertura di un negoziato che non li porti alla resa ma nasca dal fatto che si riconosce che l’invasione russa è stata fermata e deve essere fermata”.

L’iniziativa di Azione si terrà contestualmente? “Sì assolutamente”, ha puntualizzato Calenda.