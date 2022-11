Ucraina: Calenda, 'Putin si fermerà solo se fermato'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Per chi pensa che Putin vorrà fermarsi all’Ucraina. Come tutti i dittatori si firmerà quando verrà fermato. Non per sazietà. Gli ucraini lo stanno facendo al posto nostro. Prima che il conflitto arrivi in un paese Nato.

E noi li vogliamo disarmare. Anime morte". Lo scrive in un tweet Carlo Calenda, rilanciando una ricostruzione del Washington Post, secondo la quale dietro le proteste delle ultime settimane in Moldavia ci sarebbe un leader di un partito di opposizione vicino a Mosca.