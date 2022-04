Roma, 29 apr (Adnkronos) – "La destra sta spostandosi tutta verso “pacifismo” putiniano, idem 5S e sinistra. Spero che almeno la linea coraggiosa di @EnricoLetta tenga. Ma non sarà facile per nessuno rimanere su posizioni UE. Complici talk show deleteri l’umore del paese sta rapidamente cambiando in peggio".

Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.