Ucraina: Calovini (Fdi), 'grazie ad ambasciatore Melnyk, doveroso sostegno Italia'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Seppur nella tragicità dei fatti è un bene che l’Ambasciatore d’Ucraina Yaroslav Melnyk sia venuto oggi in audizione congiunta delle Commissioni Esteri di Camera e Senato per raccontarci il dramma di quanto avviene a pochi chilometri da noi. Ci è servito a ricordare che la guerra non è in alcun modo conclusa e che il sostegno politico e militare da parte dell’Occidente e dell’Italia è doveroso. Siamo orgogliosi di essere vicini a Kiev e di essere pronti ad avere un ruolo fondamentale non solo in questa terribile fase ma anche in previsione di una ricostruzione in cui la nostra Nazione farà molto bene”. A dirlo il deputato Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri a Montecitorio.