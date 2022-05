Ucraina, Camera USA approva 40 miliardi per Kiev. Zelensky: “Riconquistati villaggi”

La Camera USA ha approvato il nuovo pacchetto da 40 miliardi di aiuti per l'Ucraina: Zelensky ha intanto annunciato la riconquista di alcuni vilaggi.

Mentre Draghi e Biden confermato “il costante impegno per il perseguimento della pace sostenendo l’Ucraina ed imponendo costi alla Russia“, imembri della Camera USA hanno approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 40 miliardi per Kiev.

Gb: “Russia potrebbe dominare la zona dell’Isola dei Serpenti”

Proseguono i combattimenti all’isola di Zmiiniy, nota come Isola dei Serpenti, con la Russia che sta tentando di rafforzare la sua guarnigione presente lì. A renderlo noto è l’intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina sottolineando che gli ucraini hanno colpito con i droni Bayraktar la contraerea russa e le navi di rifornimento russe. I soldati della Federazione, che hanno una protezione minima nel Mar Nero occidentale dopo la perdita dell’incrociatore Moskva, si stanno dunque sforzando per aumentare le loro unità sull’Isola dei Serpenti.

“Se la Russia consolida la sua posizione qui con una contraerea strategica e missili da crociera, potrebbe dominare la parte nord-occidentale del Mar Nero“, si legge ancora nell’aggiornamento.

Zelensky: “Riconquistati villaggi a Kharkiv”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze ucraine hanno riconquistato alcuni villaggi nella regione di Kharkiv. “Le forze armate del nostro stato hanno dato a tutti noi buone notizie dalla regione di Kharkiv.

Gli occupanti vengono gradualmente allontanati“, ha affermato per poi dirsi grato a tutti i difensori ucraini che stanno tenendo la linea e dimostrando “una forza veramente sovrumana per cacciare l’esercito di invasori, una volta il secondo esercito più potente del mondo“.

Camera USA approva 40 miliardi di aiuti

La Camera americana ha approvato a stragrande maggioranza il nuovo pacchetto di aiuti militari, economici e umanitari all’Ucraina da 40 miliardi di dollari proposto dal presidente americano Joe Biden.

I nuovi finanziamenti sono passati con 368 voti contro 57. Con molta probabilità, sarà approvato anche dal Senato entro la fine della settimana.